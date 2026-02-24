Vingt personnes sont restées bloquées six heures dans un ascenseur de la tour Skytree

Actualités

Vingt personnes ont été secourues lundi à l’aube après être restées bloquées pendant près de six heures dans un ascenseur de la tour Skytree, à Tokyo. Aucun blessé ni malaise n’a été signalé.

L’incident s’est produit dimanche vers 20 h 15, lorsqu’un ascenseur redescendant de la plate-forme d’observation s’est immobilisé à environ 30 mètres au-dessus du sol. Les vingt occupants ont finalement été évacués aux alentours de 2 heures du matin.

Par mesure de précaution, l’exploitant a décidé de fermer la plate-forme d’observation toute la journée de lundi afin de procéder à des inspections approfondies et de déterminer les causes de la panne. Les visiteurs ayant réservé pour cette journée seront remboursés.

Selon l’exploitant et la police métropolitaine, la tour compte quatre ascenseurs ; deux d’entre eux se sont arrêtés. L’un était vide, tandis que l’autre transportait sept hommes et treize femmes, dont deux enfants.

Pour mener l’opération de sauvetage, les secours ont utilisé l’ascenseur immobilisé à vide au niveau des 350 mètres, où se situe la plate-forme d’observation. Il a été abaissé à la hauteur de la cabine bloquée, puis une passerelle métallique équipée de rampes a été installée pour permettre d’atteindre la porte de secours. Les vingt passagers ont pu sortir avec l’aide des équipes d’intervention. Les deux ascenseurs étaient séparés d’environ un mètre cinquante.

Par mesure de sécurité, les ascenseurs ont ensuite été suspendus jusqu’à environ 21 h 35, perturbant les opérations en pleine saison printanière et estivale et laissant quelque 1 200 visiteurs temporairement bloqués sur la plate-forme d’observation. À 23 heures, tous avaient regagné le sol.

La Skytree, qui est la structure la plus haute de tout le Japon et la troisième plus haute du monde, avait déjà connu des incidents similaires en 2015 et 2017, mais ceux-ci avaient été résolus en moins de trente minutes. Les cabines sont équipées de dispositifs d’urgence, notamment de boissons, de toilettes de secours, de couvertures et de lampes.

Dans un communiqué, la société exploitante a présenté ses excuses sincères pour la longue attente et le stress occasionné aux visiteurs.

