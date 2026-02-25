Le producteur du groupe de chanteuses japonaises XG suspecté de possession de cocaïne

Actualités

La police de Tokyo a transmis mardi au parquet le dossier d’enquête concernant le producteur du groupe de chanteuses XG ainsi que trois autres hommes, soupçonnés de possession de cocaïne en violation de la loi sur le contrôle des stupéfiants.

Le producteur, Sakai Junho, 39 ans (photo ci-dessous) et les trois autres suspects — dont des employés de la société japonaise de divertissement Avex Inc. — avaient été arrêtés tôt lundi par le département de la police métropolitaine de Tokyo. Ils sont soupçonnés d’avoir détenu un sachet contenant de la poudre de cocaïne dans une chambre d’hôtel de la préfecture d’Aichi, selon des sources proches de l’enquête.

La division chargée du contrôle des stupéfiants et des armes à feu de la police métropolitaine poursuit ses investigations afin de déterminer comment les suspects se sont procuré cette substance illicite.

Les quatre hommes se trouvaient ensemble dans la même chambre d’hôtel au moment de leur interpellation, ont précisé les sources. Un sachet contenant des fragments végétaux, vraisemblablement du cannabis séché, a également été découvert dans la chambre.

XG est un groupe de Rnb et hip-hop japonais créé en 2022 et composée de sept chanteuses. Il est implanté en Corée du Sud.

