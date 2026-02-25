McDonald’s au Japon augmente les prix de certains produits

Actualités

McDonald’s Japan a annoncé qu’il augmentera dès ce mercredi les prix d’environ 60 % de ses produits à la carte de 10 à 50 yens (de 5 à 30 centimes d’euro).

Selon la chaîne de restauration rapide, ces hausses reflètent l’augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre.

Le prix du Big Mac, taxe comprise, passera ainsi de 480 à 500 yens. Les frites McFry augmenteront de 20 yens, quelle que soit la taille.

Le prix du Cheeseburger sera lui aussi relevé de 20 yens, après une précédente hausse intervenue en mars de l’an dernier.

En revanche, les tarifs de certains produits, comme le Hamburger et le Teriyaki McBurger, resteront inchangés, qu’ils soient commandés à l’unité ou en menu.

