La Chine interdit l’exportation de biens à usage civil et militaire vers vingt entreprises japonaises

Le ministère chinois du Commerce a annoncé mardi l’interdiction d’exporter vers vingt entreprises et organisations japonaises des articles à usage militaire et civil, notamment des terres rares.

Ces vingt entités ont été inscrites le jour même sur la liste chinoise des organisations soumises à des contrôles à l’exportation. Parmi elles figurent des divisions aérospatiales de Mitsubishi Heavy Industries et de Kawasaki Heavy Industries, ainsi que Mitsubishi Shipbuilding et l’Académie de défense nationale du Japon.

En vertu de la législation et de la réglementation chinoises en matière de contrôle des exportations, cette interdiction empêche également l’acheminement vers le Japon, via des entreprises situées dans des pays tiers, de biens chinois à double usage.

Par ailleurs, le ministère a inscrit vingt autres entités japonaises sur une liste de surveillance destinée à renforcer les contrôles à l’exportation. On y trouve notamment le constructeur automobile Subaru, le distributeur de pétrole Eneos et le producteur de métaux non ferreux Mitsubishi Materials.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère a déclaré que ces nouvelles mesures visent à empêcher le Japon de se réarmer et de développer des armes nucléaires, affirmant qu’elles sont « pleinement légitimes, raisonnables et conformes au droit ».



