Défense : le Japon prévoit d’installer des missiles à Yonaguni, près de Taïwan

Actualités

Le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô (photo) a déclaré que le gouvernement envisageait de déployer une unité de missiles de défense aérienne sur l’île de Yonaguni, dans la préfecture d’Okinawa, au cours de l’année 2030.

« Le calendrier pourrait être modifié en fonction de l’avancement des travaux de construction des installations », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse mardi.

Le ministère de la Défense prévoit d’y déployer une unité des Forces japonaises d’autodéfense chargée de missiles sol-air de moyenne portée, destinés à intercepter des aéronefs et des missiles balistiques. Située à environ 110 kilomètres de Taïwan, Yonaguni constitue un point stratégique.

« Nous menons actuellement les travaux nécessaires, notamment des études préliminaires liées à l’aménagement des infrastructures en vue du déploiement de l’unité », a-t-il ajouté.

Il a également indiqué qu’une réunion d’information destinée aux habitants de l’île se tiendrait le 2 mars. « Nous fournirons des explications complètes et détaillées », a assuré le ministre.

