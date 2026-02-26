Un ressortissant japonais travaillant à la NHK est détenu en Iran

Actualités

Le vice-secrétaire général du Cabinet, Ozaki Masanao (photo), a annoncé mercredi que les autorités iraniennes détenaient un ressortissant japonais à Téhéran depuis le 20 janvier.

Radio Free Europe/Radio Liberty, un média financé par le gouvernement des États-Unis, avait auparavant indiqué que l’Iran avait arrêté le chef du bureau de Téhéran de la chaîne publique NHK.

Lors d’une conférence de presse, Ozaki a déclaré que le gouvernement japonais avait établi un contact à la fois avec la personne détenue et avec sa famille, tout en refusant de donner davantage de précisions pour des raisons de respect de la vie privée.

« Nous avons exhorté la partie iranienne à procéder à une libération rapide », a-t-il affirmé, ajoutant : « Nous apporterons toute l’assistance possible. »

Selon RFE/RL, le détenu a été transféré lundi à la prison d’Evin, où sont incarcérés des prisonniers politiques. Les charges retenues contre lui restent inconnues.

