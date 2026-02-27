Davantage de femmes pilotes : un défi pour le gouvernement japonais

Actualités

Le Japon s’efforce d’augmenter le nombre de femmes pilotes afin de faire face au vieillissement des pilotes de ligne et à la hausse de la demande de transport aérien, mais les progrès restent lents.

Alors que le gouvernement nippon souhaite faire passer la proportion de femmes pilotes de seulement 2 % en 2024 à 10 % d’ici la fin de l’année 2035, atteindre cet objectif demeure un défi.

Selon le ministère des Transports, la pyramide des âges des pilotes est déséquilibrée, avec une forte concentration de professionnels âgés de 50 ans et plus, et le nombre de départs à la retraite devrait fortement augmenter à partir de 2030.

En 2025, le ministère a mis en place des mesures visant à accroître le nombre de candidates au Collège d’aviation civile, le seul établissement public de formation de pilotes du pays, qui forme environ 40 % des pilotes de ligne.

En réponse, cet établissement, situé dans la préfecture de Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon, a supprimé pour l’examen d’entrée de l’année fiscale 2026 l’exigence imposant une taille minimale de 158 centimètres. À partir de l’année fiscale 2027, plusieurs matières scientifiques seront également retirées du concours d’entrée.

Un responsable du ministère explique : « Avec la baisse de la population, nous ne pourrons plus répondre aux besoins en nous reposant uniquement sur les hommes. Nous voulons encourager davantage de femmes à envisager une carrière de pilote. »

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]