Guerre en Iran : trois grandes compagnies maritimes japonaises ont suspendu le transport de pétrole

Trois grandes compagnies maritimes japonaises ont suspendu le transport de pétrole et d’autres marchandises via le détroit d’Ormuz, à la suite des frappes menées samedi par les forces américaines et israéliennes contre l’Iran.

Les sociétés Nippon Yusen (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines et Kawasaki Kisen Kaisha ont interrompu leurs opérations dans cette voie maritime stratégique. Elles ont notamment décidé de maintenir certains navires en attente dans des zones jugées sûres.

Le Japon dépend du Moyen-Orient — en particulier de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis — pour plus de 90 % de ses importations de pétrole brut. La majorité de ces approvisionnements transitent par le détroit d’Ormuz, point de passage clé pour le commerce mondial de l’énergie.

Les inquiétudes grandissent quant aux répercussions potentielles sur l’économie japonaise si cette suspension devait se prolonger.

Selon la version en ligne du New York Times, le trafic maritime dans le détroit aurait chuté de 70 % samedi soir, heure locale.

