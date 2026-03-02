Le Japon demande à l’Iran de choisir une solution diplomatique

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a déclaré lundi qu’elle exhortait fermement l’Iran à privilégier une solution diplomatique face à l’escalade des tensions autour du pays, à la suite des récentes frappes menées par les États-Unis et Israël.

« Le développement par l’Iran d’armes nucléaires est absolument inacceptable », a affirmé la dirigeante japonaise lors d’une réunion de la commission budgétaire de la Chambre des représentants. « Nous exhorterons avec insistance l’Iran à mettre fin aux actions qui déstabilisent la région, notamment les attaques contre des pays voisins, et à s’engager dans des négociations et d’autres efforts diplomatiques. »

« Nous déploierons tous les efforts diplomatiques nécessaires afin d’apaiser la situation dans les plus brefs délais », a-t-elle ajouté, tout en s’abstenant de commenter les opérations militaires lancées samedi par les forces américaines et israéliennes contre l’Iran.

Concernant la sécurité des quelque 200 ressortissants japonais présents en Iran, le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu a indiqué lors de la même réunion : « Nous avons déjà pris contact avec presque tous et n’avons reçu aucun signalement de blessés ou de victimes. »

S’agissant des quelque 7 700 ressortissants japonais se trouvant dans les pays voisins, Motegi a précisé que le gouvernement vérifiait leur situation et se préparait à d’éventuelles évacuations.

À propos des informations selon lesquelles le détroit d’Ormuz serait bloqué, Takaichi a déclaré qu’elle était en train de « recueillir des informations pour vérifier les faits ». Elle a ajouté avoir confirmé que tous les membres d’équipage des navires japonais présents dans les eaux environnantes étaient en sécurité. Elle a également fait savoir que les réserves pétrolières du Japon s’élevaient actuellement à « 254 jours de consommation ».

Motegi a insisté sur le fait qu’il convenait de « suivre attentivement les impacts sur l’approvisionnement énergétique et sur les prix intérieurs » en cas de prolongation de la situation.

