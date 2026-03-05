Conducteurs étrangers au Japon : le taux de réussite pour convertir le permis a lourdement chuté

Actualités

Le taux de réussite aux examens nécessaires pour convertir un permis de conduire étranger en permis japonais a été divisé par plus de deux après l’instauration de contrôles plus stricts en octobre dernier, a annoncé l’Agence nationale de la police.

Au cours du dernier trimestre de l’année écoulée, 27 354 personnes ont passé l’épreuve théorique du code de la route. Parmi elles, 11 716 ont réussi, soit un taux de 42,8 %. Pour l’examen pratique, 3 041 candidats ont été reçus sur 23 245, ce qui représente un taux de 13,1 %. Ces chiffres marquent un net recul par rapport à 2024, où les taux de réussite s’élevaient respectivement à 92,5 % pour l’écrit et 30,4 % pour la conduite.

L’Agence a reconnu que ce durcissement des règles avait eu un impact direct sur les résultats et a indiqué qu’elle continuerait à veiller à ce que les candidats disposent de connaissances suffisantes en matière de code de la route et de conduite.

En octobre, l’agence avait renforcé les contrôles face à l’augmentation rapide du nombre de candidats et à la hausse des accidents de la circulation impliquant des conducteurs étrangers. Le nombre de questions à l’examen écrit, auparavant critiqué pour sa facilité, a été multiplié par cinq, passant à 50. Par ailleurs, la note minimale pour réussir a été relevée de 70 % à 90 %. Une méthode d’évaluation plus stricte a également été introduite pour l’épreuve pratique.

Suite à cette révision, le certificat de résidence est désormais obligatoire pour toute demande et il n’est plus possible de postuler avec un visa de « séjour temporaire ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]