L’ambassadeur d’Iran demande au Japon de « s’opposer résolument » aux frappes américano-israéliennes

L’ambassadeur d’Iran au Japon, Peiman Seadat, a déclaré mardi avoir demandé au Japon de « s’opposer résolument » aux récentes frappes américano-israéliennes contre l’Iran, aux côtés de la communauté internationale.

Seadat a formulé cette requête lors d’un entretien lundi avec le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu. Lors d’une conférence de presse à Tokyo, il a qualifié ces attaques de « violations scandaleuses du droit international et de la Charte des Nations unies ».

Les décrivant également comme un « crime de guerre » et un « génocide », l’ambassadeur a déclaré : « Ne pas répondre avec fermeté à de tels actes d’agression ne fera qu’encourager leurs auteurs et infligera, pour des décennies, des dommages durables et irréparables aux fondements de l’ordre juridique international. »

Les frappes américano-israéliennes ont coûté la vie au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. Il s’agit d’un « acte terroriste », a-t-il affirmé, ajoutant : « Notre défense se poursuivra tant que l’agression ne cessera pas. »

L’ambssadeur a par ailleurs défendu le blocus iranien du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le transport du pétrole brut, en déclarant : « Tout pays confronté à une menace existentielle n’hésitera pas à utiliser ses capacités et ses leviers géopolitiques. »

