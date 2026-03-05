Le chef japonais d’une organisation criminelle condamné à 20 ans de prison aux États-Unis

Actualités

Un tribunal fédéral américain a condamné mardi à 20 ans de prison le dirigeant japonais d’une organisation criminelle internationale pour avoir tenté de faire passer en contrebande des matériaux nucléaires et des stupéfiants en collusion avec un groupe rebelle birman.

Selon le département américain de la Justice, l’accusé, Ebisawa Takeshi, est un haut responsable de cette organisation criminelle opérant notamment au Japon, en Thaïlande et au Sri Lanka. Dans une annonce précédente, il était décrit comme le chef d’un groupe de yakuza japonais relevant du crime organisé.

L’homme de 61 ans avait proposé un accord à un agent infiltré qui se faisait passer pour une personne liée à un programme d’armement nucléaire en Iran. Cet accord consistait à fournir des matériaux nucléaires en échange d’armes — notamment des missiles sol-air — destinées à un groupe d’insurgés birmans. Ebisawa lui avait ensuite montré des échantillons de substances nucléaires pour procéder à un échange lorsqu’il s’était fait arrêter en flagrant délit par les autorités.

Du plutonium de qualité militaire a été détecté dans des échantillons des matériaux saisis. On ignore comment il se les était procurés.

Ebisawa a reconnu au total six chefs d’accusation, dont le blanchiment d’argent et la négociation d’un accord visant à obtenir des armes pour un autre groupe rebelle en échange de drogue.

