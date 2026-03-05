Ramadan au Japon : la Première ministre organisera un « iftar » avec les ambassadeurs des pays islamiques

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae accueillera le 12 mars un dîner annuel en soirée pour les ambassadeurs des pays islamiques au Japon.

Chaque année, le gouvernement organise un iftar (le repas pris après le coucher du soleil pour rompre le jeûne quotidien durant le mois de Ramadan) à la résidence officielle du Premier ministre à Tokyo.

Lors de l’iftar de cette année, Takaichi et les ambassadeurs devraient échanger leurs points de vue sur les moyens de contribuer à l’apaisement des tensions autour de l’Iran, qui se sont intensifiées à la suite des frappes américano-israéliennes menées depuis samedi.

La dirigeante japonaise cherchera également à obtenir leur coopération afin d’assurer la libre circulation des navires à travers le détroit d’Ormuz, un point de passage stratégique sur une importante route du transport pétrolier actuellement de facto bloqué, ainsi que pour garantir la sécurité des ressortissants japonais au Moyen-Orient.

L’iftar organisé en mars de l’année dernière par le Premier ministre de l’époque, Ishiba Shigeru, avait réuni des ambassadeurs et d’autres représentants de 45 pays et régions, dont l’Iran, la Jordanie et l’Indonésie.

