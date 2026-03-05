Acquisition de terrains par des étrangers : le Japon a tenu sa première réunion sur le sujet

Actualités

Le gouvernement japonais a tenu mercredi la première réunion d’un groupe de spécialistes chargé d’examiner les règles encadrant les acquisitions de terrains par des étrangers, avec pour objectif d’élaborer une politique de base d’ici l’été.

« Nous souhaitons que des experts en sécurité nationale, en relations internationales et en politique foncière approfondissent les discussions sur les réglementations » en la matière, a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, lors d’une conférence de presse.

Lors de la réunion, de nombreux membres ont appelé à la mise en place d’un certain niveau de régulation du point de vue de la sécurité nationale. L’une des propositions avancées consiste à ce que l’exécutif explique au public pourquoi de telles réglementations sont nécessaires.

Un point central du débat est de savoir si les règles doivent viser uniquement les étrangers et si le gouvernement doit instaurer un système d’autorisation préalable ou un simple système de déclaration. Le gouvernement prévoit également d’enquêter sur les achats d’appartements par des étrangers et d’envisager, si nécessaire, des contre-mesures par l’intermédiaire de ce groupe d’experts.

Le panel est dirigé par le professeur émérite de l’Université de Tokyo, Morita Akira, et compte neuf autres membres, dont Kitamura Shigeru, ancien secrétaire général du Secrétariat à la sécurité nationale, ainsi que l’ancien vice-ministre de la Défense Kuroe Tetsurô.



Le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru

