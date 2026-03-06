L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s’engagent à approvisionner le Japon en pétrole

Actualités

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont engagés cette semaine à poursuivre leur coopération afin de garantir un approvisionnement stable en pétrole au Japon, alors que l’escalade du conflit au Moyen-Orient perturbe les marchés énergétiques.

Le Japon dépend fortement de ces deux pays pour ses importations de pétrole, qui représentent à eux seuls plus de 80 % de son approvisionnement total, un chiffre qui monte à 95 % si l’on prend en compte toute la région du Moyen-Orient.

Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Akazawa Ryôsei, a demandé jeudi à Tokyo à son homologue émirati Sultan Al Jaber de maintenir un flux stable de pétrole vers le Japon. Il a également appelé les Émirats arabes unis à jouer un rôle de premier plan dans la stabilisation du marché pétrolier.

Al Jaber a répondu que le Japon constituait une priorité stratégique pour son pays et que les Émirats arabes unis assumeraient pleinement leur rôle.

Par ailleurs, lors d’un entretien en ligne mercredi avec Akazawa Ryôsei, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz ben Salman, a assuré que l’Arabie saoudite ferait tout son possible pour maintenir un approvisionnement stable en pétrole au Japon.



Le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Akazawa Ryôsei, et son homolgue émirati Sultan Al Jaber, le 5 mars.

