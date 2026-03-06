26 ans après les faits, une Japonaise inculpée pour le meurtre d’une femme au foyer à Nagoya

Actualités



Une photo de la suspecte, Yasufuku Kumiko, au lycée



Takaba Namiko (gauche), tuée à Nagoya en 1999, avec son mari et son fils.

Jeudi, le parquet a inculpé une femme de 69 ans soupçonnée d’avoir mortellement poignardé une mère de famille à Nagoya il y a plus d’un quart de siècle.

Selon l’acte d’accusation, Yasufuku Kumiko est soupçonnée d’avoir tué Takaba Namiko, alors âgée de 32 ans, en la poignardant à plusieurs reprises au cou et à d’autres endroits du corps avec un couteau dans son appartement de Nagoya, le 13 novembre 1999. Le fils de la victime, qui n’avait que deux ans à l’époque et se trouvait dans l’appartement au moment des faits, n’a pas été blessé. Son mari, aujourd’hui âgé de 69 ans, était alors au travail.

Les enquêteurs estiment que la suspecte, blessée lors de l’agression, s’est lavé la main dans l’évier de l’appartement. L’ADN retrouvé dans les traces de sang sur les lieux correspondrait au profil de la suspecte, ce qui a conduit à son arrestation en octobre dernier.

Le parquet du district de Nagoya a conclu, à l’issue d’examens psychiatriques, que Yasufuku — ancienne camarade de lycée du mari de la victime — était mentalement apte à être tenue pénalement responsable de ses actes.

L’affaire sera jugée par un tribunal avec participation de citoyens (système de juges non professionnels), après des procédures préliminaires destinées à clarifier les points litigieux et à organiser les éléments de preuve.

Le mobile du meurtre n’est pas encore clairement établi.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]