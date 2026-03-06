Les Forces d’autodéfense se préparent à d’éventuelles évacuations de Japonais au Moyen-Orient

Actualités



Le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô

Le ministère de la Défense intensifie ses préparatifs en vue d’un éventuel envoi d’avions des Forces d’autodéfense afin d’évacuer des ressortissants japonais du Moyen-Orient, alors que les tensions dans la région s’aggravent à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le ministère « prend des mesures concrètes », notamment en évaluant la situation sur place et en examinant des itinéraires précis pour une éventuelle mission d’évacuation, et « commencera à coordonner l’opération », a indiqué jeudi le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement nippon a déjà évacué cinq ressortissants japonais d’Israël vers la Jordanie voisine lundi, ainsi que deux personnes d’Iran vers l’Azerbaïdjan mercredi, dans les deux cas par voie terrestre. « Nous essayons de déterminer les besoins » en matière d’évacuation parmi les citoyens japonais présents dans la région, a déclaré un haut responsable des Forces d’autodéfense.

Selon le ministère des Affaires étrangères, environ 1 000 ressortissants japonais se trouvent actuellement en Israël et environ 200 en Iran.

« Nous n’avons pas encore décidé » d’envoyer des avions des Forces d’autodéfense, a déclaré jeudi le secrétaire général du Cabinet Kihara Minoru lors d’une conférence de presse.

« Nous prendrons toutes les mesures possibles pour protéger les citoyens japonais, y compris les préparatifs en vue d’évacuations si besoin est », a-t-il souligné.

