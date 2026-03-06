Les Forces d’autodéfense se préparent à d’éventuelles évacuations de Japonais au Moyen-Orient
ActualitésInternational
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Le ministère de la Défense intensifie ses préparatifs en vue d’un éventuel envoi d’avions des Forces d’autodéfense afin d’évacuer des ressortissants japonais du Moyen-Orient, alors que les tensions dans la région s’aggravent à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.
Le ministère « prend des mesures concrètes », notamment en évaluant la situation sur place et en examinant des itinéraires précis pour une éventuelle mission d’évacuation, et « commencera à coordonner l’opération », a indiqué jeudi le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô dans un message publié sur les réseaux sociaux.
Le gouvernement nippon a déjà évacué cinq ressortissants japonais d’Israël vers la Jordanie voisine lundi, ainsi que deux personnes d’Iran vers l’Azerbaïdjan mercredi, dans les deux cas par voie terrestre. « Nous essayons de déterminer les besoins » en matière d’évacuation parmi les citoyens japonais présents dans la région, a déclaré un haut responsable des Forces d’autodéfense.
Selon le ministère des Affaires étrangères, environ 1 000 ressortissants japonais se trouvent actuellement en Israël et environ 200 en Iran.
« Nous n’avons pas encore décidé » d’envoyer des avions des Forces d’autodéfense, a déclaré jeudi le secrétaire général du Cabinet Kihara Minoru lors d’une conférence de presse.
« Nous prendrons toutes les mesures possibles pour protéger les citoyens japonais, y compris les préparatifs en vue d’évacuations si besoin est », a-t-il souligné.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]