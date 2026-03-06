Deux Japonais sont détenus en Iran

Actualités

Le ministre des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, a annoncé vendredi que deux ressortissants japonais sont actuellement détenus en Iran.

Le gouvernement japonais a pu entrer en contact avec ces deux personnes même après l’attaque menée samedi par les États-Unis et Israël, et a confirmé qu’elles étaient saines et sauves.

« Le gouvernement exigera fermement leur libération rapide et leur apportera tout le soutien possible », a déclaré le ministre lors d’une réunion d’une commission parlementaire.

Selon lui, l’un des deux ressortissants japonais a été arrêté le 20 janvier, heure locale. Il s’agirait du chef du bureau de Téhéran de la chaîne publique japonaise NHK (Japan Broadcasting Corp.).

