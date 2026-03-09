Droits de douane de Donald Trump : Nintendo demande le remboursement des taxes déja payées

Actualités

La filiale américaine de Nintendo a déposé une plainte auprès de la Cour américaine du commerce international (USCIT) afin d’obtenir le remboursement des droits de douane qu’elle a acquittés dans le cadre de la politique tarifaire dite « réciproque » de l’administration Trump, invalidée depuis par la Cour suprême des États-Unis.

Dans sa plainte, Nintendo of America affirme que le dirigeant américain ne disposait pas du pouvoir d’imposer de tels droits de douane en vertu de la « Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux » (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), et demande le remboursement de l’ensemble des taxes déjà payées.

Les politiques tarifaires de Trump ont également perturbé les activités de Nintendo, contraignant l’entreprise à repousser aux États-Unis l’ouverture des précommandes de sa Switch 2, lancée l’an dernier.

Dans un autre procès intenté par une société américaine, l’USCIT a déjà ordonné au gouvernement de rembourser les droits de douane versés. Le juge Richard Eaton, à l’origine de cette décision, a indiqué qu’il examinerait également d’autres recours. Plusieurs actions similaires ont été engagées depuis la décision de la Cour suprême.

