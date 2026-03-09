Une centaine de ressortissants japonais au Moyen-Orient sont arrivés à Narita

Actualités

Un vol charter en provenance d’Oman, organisé par le gouvernement japonais en réponse à la détérioration de la situation au Moyen-Orient, est arrivé dimanche soir à l’aéroport de Narita, a annoncé le même jour le ministère japonais des Affaires étrangères.

À bord de l’appareil se trouvaient au total 107 ressortissants japonais et des membres de leur famille de nationalité étrangère évacués d’Oman et des Émirats arabes unis.

Le gouvernement prévoit également de rapatrier lundi des ressortissants japonais et d’autres personnes depuis l’Arabie saoudite à bord d’un autre vol charter.

Quatre-vingt-dix Japonais et d’autres personnes provenant des Émirats arabes unis, où l’aéroport international a été fermé, ont rejoint Oman par voie terrestre. Par ailleurs, 84 personnes ont été évacuées du Koweït vers Riyad, la capitale saoudienne voisine.

Quatorze personnes venant de Téhéran (13 ressortissants japonais, dont des membres du personnel de l’ambassade, et un membre de leur famille de nationalité étrangère) sont arrivées tôt dimanche matin, à Bakou, en Azerbaijan. Cela porte à 188 le nombre total de ressortissants japonais et d’autres personnes ayant évacué vers des pays voisins.

(Lire aussi : Les répercussions économiques pour le Japon du conflit en Iran : trois scénarios envisagés)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]