Journée internationale de la femme : des marches se sont tenues dans certaines régions au Japon

Actualités

La Women’s March Tokyo, une marche de protestation contre les violences sexuelles et les discriminations envers les femmes, s’est tenue dimanche dans l’arrondissement de Shibuya, à Tokyo, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Les participants ont défilé autour de la gare de Shibuya avec des pancartes et des banderoles dénonçant les discriminations sexuelles. Des marches similaires ont eu lieu le même jour dans les villes de Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, et de Nagoya, dans le centre du pays.

Ces marches ont débuté en 2017. L’édition de cette année marquait la neuvième manifestation, celles de 2020 ayant été annulées en raison de la propagation du Covid.

Selon un responsable du comité d’organisation, l’objectif de cette année est de surmonter les divisions « artificiellement créées » autour des questions d’ethnie et de genre et de provoquer des changements dans une situation jugée critique. « La solidarité, et non l’exclusion, est nécessaire » pour parvenir à l’égalité entre les sexes, a-t-il souligné.

Environ 800 personnes ont participé à la marche de Shibuya, soit un niveau similaire à celui de l’an dernier, selon le comité.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]