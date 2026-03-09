Pour renforcer ses capacités de contre-attaque, le Japon a transféré des lanceurs de missiles au sud-ouest du pays

Actualités

Les Forces terrestres d’autodéfense japonaises ont transféré des lanceurs ainsi que d’autres équipements de missiles de longue portée de haute technologie vers le camp de Kengun, situé dans la ville de Kumamoto, dans le sud-ouest du Japon, en vue de leur déploiement.

Le ministère de la Défense a annoncé que la version améliorée du missile guidé sol‑navire de type 12serait déployée pour la première fois dans le pays sur cette base avant la fin du mois de mars. Ce système constituera un élément clé des capacités japonaises dites de « contre-attaque », c’est-à-dire la possibilité de frapper des bases ennemies.

Selon des sources proches du dossier, des véhicules transportant les équipements des missiles ont quitté samedi le camp Fuji, dans la préfecture centrale de Shizuoka, et sont arrivés au camp Kengun tôt lundi matin.

Les missiles de type 12 modernisés ont une portée d’environ 1 000 kilomètres et sont considérés comme des missiles stand-off, capables de frapper une cible à distance de sécurité, hors de portée des forces adverses.

Le ministère accélère le développement de ces capacités de contre-attaque dans un contexte de dégradation rapide de l’environnement sécuritaire autour du Japon, marqué notamment par l’intensification des manœuvres militaires de la Chine.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]