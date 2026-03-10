Shôgakukan présente ses excuses à une victime pour avoir réembauché un mangaka condamné pour agression sexuelle

Actualités

La maison d’édition Shôgakukan a annoncé lundi avoir présenté ses excuses à une victime d’agression sexuelle pour avoir confié une nouvelle série de mangas à un auteur masculin sous un pseudonyme différent, alors même que l’éditeur connaissait ses antécédents.

Un dirigeant de Shôgakukan s’est rendu jeudi au cabinet de l’avocat de la victime et lui a présenté ses excuses par téléphone.

Après l’arrestation de l’artiste pour agression sexuelle, le département chargé des mangas avait cessé de publier une série réalisée par cet homme. Il l’avait toutefois réembauché en 2022 comme auteur d’une nouvelle série, intitulée Jôjin Kamen, en lui attribuant le pseudonyme Hajime Ichirô.

Dans un communiqué publié lundi, Shôgakukan a reconnu que « la décision de réembaucher ce mangaka sous un autre pseudonyme constituait un acte portant atteinte aux droits humains de la victime », ajoutant regretter profondément cet échec dans l’exercice de ses responsabilités de surveillance d’entreprise.

Dans une déclaration diffusée par l’intermédiaire de son avocat, la victime a indiqué qu’elle estimait que Shôgakukan aurait dû révéler la véritable raison de la suspension de la précédente série de mangas. « J’espère sincèrement que la réalité des dommages causés par ce crime sera largement connue et que la société dans son ensemble mettra en place un système permettant de protéger les enfants contre les crimes sexuels », indique la déclaration.

