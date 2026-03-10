La Chine critique sévèrement la visite du Premier ministre taïwainais au Japon

Actualités

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères (photo ci-dessus) a critiqué le Japon après que le Premier ministre taïwanais Cho Jung-tai s’est rendu dans l’Archipel, affirmant que le gouvernement japonais « assumerait l’entière responsabilité » des conséquences de cette visite.

Lors d’une conférence de presse, Guo Jiakun a déclaré que Cho est allé au Japon pour « mener une provocation en faveur de l’indépendance de Taïwan ».

Cho est arrivé samedi au Japon afin d’assister à un match de la World Baseball Classic opposant Chinese Taipei à la République tchèque, disputé au Tokyo Dome. Il s’agit de la première visite d’un Premier ministre taïwanais au Japon depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en 1972.

« La Chine reste extrêmement vigilante et s’oppose fermement à toute tentative du Japon de créer des zones d’ambiguïté ou de repousser les limites sur la question taïwanaise », a déclaré Guo.

Samedi soir, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong a téléphoné à l’ambassadeur du Japon en Chine, Kanasugi Kenji, afin de protester contre cette affaire.

Le Japon a déclaré ne pas être en mesure de commenter cette affaire, les autorités de Taïwan l’ayant présentée comme une visite d’ordre privé. La Chine a toutefois catégoriquement rejeté cette position. « Nous nous opposons à toute ingérence étrangère dans les affaires taïwanaises et nous défendrons la souveraineté nationale », a déclaré le porte-parole.

