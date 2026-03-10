Le Japon fera payer aux étrangers jusqu’à 30 fois plus de frais de permis de résidence

Actualités

Le gouvernement japonais a adopté mardi un projet de loi visant d’une part à relever jusqu’à trente fois le plafond des frais que les étrangers doivent payer pour les démarches liées à leur statut de résidence, et d’autre part à instaurer un système électronique d’autorisation de voyage avant d’embarquer pour le Japon.

La révision de la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié constituerait la première modification du plafond des frais depuis 1981. Le gouvernement espère faire adopter ce projet d’amendement au cours de la session actuelle de la Diète.

Le nombre de résidents étrangers au Japon s’élevait à environ 4,13 millions à la fin de l’année 2025, un niveau record. Avec cette hausse des frais, l’administration de la Première ministre Takaichi Sanae cherche à sécuriser des ressources financières destinées aux politiques liées aux étrangers.

Le projet de loi prévoit de relever le plafond des frais à 100 000 yens (545 euros) pour l’autorisation de changement de statut de résidence et la prolongation de la durée de séjour, et à 300 000 yens (1 635 euros) pour l’obtention du statut de résident permanent.

Actuellement, le plafond est fixé à 10 000 yens (55 euros) pour chacune de ces trois catégories.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]