Un système d’IA sera utilisé pour superviser les pantographes des trains de la ligne Yamanote

Actualités

La compagnie ferroviaire JR East a annoncé qu’elle commencerait en avril à tester un système utilisant l’intelligence artificielle pour surveiller les pantographes des trains circulant sur la très fréquentée ligne Yamanote à Tokyo, afin de détecter les défauts des rames à un stade précoce.

L’opérateur prévoit également d’utiliser des drones pour inspecter les caténaires et d’autres infrastructures, dans le but de réduire de 30 % le temps nécessaire pour rétablir le service lorsque le trafic est interrompu en raison de problèmes d’équipement.

JR East a indiqué mardi que des caméras seraient installées pour surveiller les pantographes près des gares de Shinbashi, Ebisu, Mejiro et Uguisudani.

Le système d’IA analysera les images en temps réel et, s’il détecte des dommages, enverra une alerte à la salle de contrôle ou aux services concernés. Des drones seront ensuite dépêchés pour inspecter les caténaires et d’autres équipements, ce qui devrait permettre d’effectuer les réparations plus rapidement.

En remplaçant par l’IA et les drones des tâches traditionnellement réalisées par des humains, ce système devrait réduire le temps nécessaire pour identifier les trains endommagés et inspecter les installations.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]