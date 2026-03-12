Une canalisation souterraine s’est élevée jusqu’à 13 mètres au-dessus du sol à Osaka

Actualités

Une grande canalisation souterraine s’est élevée jusqu’à environ 13 mètres au-dessus du sol mercredi sur un chantier de construction dans la ville d’Osaka.

Vers 6 h 50, la police a reçu un appel signalant qu’une canalisation émergeait du sol près de la station d’Osaka‑Umeda, exploitée par la compagnie ferroviaire Hankyû.

Le tuyau en acier, long de 27 mètres et d’un diamètre de 3,5 mètres, était utilisé dans des travaux visant à raccorder une conduite d’égout existante à un réservoir de stockage des eaux, afin de gérer les débordements d’eau de pluie.

Aucune anomalie n’avait été détectée jusqu’aux premières heures de mercredi. La municipalité d’Osaka enquête actuellement sur la cause de cette élévation soudaine.

Aucun blessé n’a été signalé dans cet incident. La police locale a toutefois brièvement interrompu la circulation dans les environs.

