La compagnie JR East va augmenter ses tarifs d’environ 7 % en moyenne

La compagnie ferroviaire JR East augmentera ses tarifs en moyenne de 7,1 % à partir de samedi, marquant la première révision tarifaire d’ampleur depuis la privatisation des chemins de fer nationaux japonais en 1987, à l’exception des ajustements liés aux hausses de la taxe à la consommation.

Le tarif de base sur la ligne Yamanote (qui fait le tour du centre de la capitale), et sur d’autres lignes augmentera de 10 yens, pour atteindre 160 yens (90 centimes d’euro). Cette hausse devrait générer 88,1 milliards de yens de recettes supplémentaires par an (480 millions d’euros).

Ces recettes supplémentaires serviront à l’entretien et à la modernisation des infrastructures ferroviaires, ainsi qu’à des mesures de prévention des catastrophes.

Bien que ses bénéfices restent solides, JR East observe une baisse continue du nombre de passagers sur les lignes rurales. La fréquentation régulière de ses trains représente environ 80 % du niveau d’avant la pandémie, en raison notamment de l’augmentation du télétravail.

L’entreprise estime que la hausse des tarifs est nécessaire pour faire face à l’inflation et à la pénurie de main-d’œuvre.

