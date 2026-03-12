Un patient décédé et deux autres jeunes en état critique après avoir reçu des injections d’anticancéreux dans un hôpital au Japon

Actualités



Le Centre médical pour enfants de Saitama

Des responsables hospitaliers ont fait savoir mercredi qu’un patient atteint de leucémie âgé de 10 à 19 ans était décédé et que deux autres jeunes patients étaient dans le coma après avoir reçu des injections intrarachidiennes de médicaments anticancéreux dans un hôpital de la ville de Saitama, près de Tokyo.

Le Centre médical pour enfants de Saitama consulte actuellement la police afin de déterminer si ces actes sont d’origine criminelle ou accidentelle.

Parmi les trois patients, l’un est décédé en février, tandis qu’un garçon de moins de 10 ans et l’autre patient âgé de 10 à 19 ans restent dans un état critique.

Ces trois personnes ont reçu ces injections entre janvier et octobre de l’année dernière. Des symptômes neurologiques sont apparus peu après, notamment une paralysie des membres et des troubles respiratoires.

Les analyses du liquide céphalo-rachidien prélevé sur eux ont révélé la présence de vincristine, un médicament anticancéreux qui, même en très faible quantité, peut provoquer de graves lésions du système nerveux central et dont l’utilisation dans les injections intrarachidiennes est strictement interdite.

Une enquête menée par le comité de gestion du centre hospitalier a révélé que, dans tous les cas, les pharmaciens avaient préparé les injections le matin même dans l’établissement et que, d’après les registres, aucune anomalie n’avait été relevée dans les procédures de travail.



Les responsable du Centre médical pour enfants de Saitama ont présenté leurs excuses en conférence de presse le 11 mars.

