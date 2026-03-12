Guerre en Iran : le Japon commencera à libérer ses réserves de pétrole

Actualités

La Première ministre Takaichi Sanae a annoncé mercredi que le Japon commencera dès lundi à libérer ses réserves de pétrole, en raison de la flambée des prix du brut.

« Les pétroliers étant pratiquement dans l’impossibilité de passer par le détroit d’Ormuz, les importations de pétrole dans notre pays devraient diminuer considérablement à partir de la fin du mois », a déclaré la cheffe du gouvernement aux journalistes.

Elle a précisé que le Japon n’attendrait pas une décision internationale officielle concernant une libération coordonnée des réserves pétrolières.

L’exécutif prévoit de libérer l’équivalent de quinze jours de réserves pétrolières privées et d’un mois de réserves publiques, tout en utilisant également les réserves communes avec les pays producteurs de pétrole. Ce serait la première fois que le Japon libère ses réserves pétrolières de manière indépendante.

La Première ministre a également indiqué avoir demandé au ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Akazawa Ryôsei de mettre en œuvre rapidement des mesures d’urgence afin de maintenir le prix moyen de l’essence à environ 170 yens le litre (92 centimes d’euro) ou moins dans l’ensemble du pays.

