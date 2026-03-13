Yanai Tadashi, PDG de Fast Retailing, est le Japonais le plus riche selon le magazine Forbes

Actualités

Yanai Tadashi, PDG de Fast Retailing, l’entreprise qui exploite la chaîne de vêtements Uniqlo, était le Japonais le plus riche et occupait la 32e place du classement 2026 des milliardaires mondiaux, publié par le magazine Forbes.

Avec une fortune nette de 61,8 milliards de dollars, Yanai est en progression par rapport à la 30e place qu’il occupait dans le classement 2025 du magazine économique américain.

Parmi les personnalités japonaises, il est suivi par Son Masayoshi, président-directeur général du groupe d’investissement technologique SoftBank Group, avec 51,5 milliards de dollars, qui se classe 36e au niveau mondial, contre 60e auparavant.

Le troisième Japonais le plus riche est Takizaki Takemitsu, fondateur du fabricant de capteurs Keyence, avec 20,3 milliards de dollars. Il occupe la 128e place du classement mondial, contre la 102e précédemment.

L’entrepreneur américain Elon Musk arrive en tête du classement pour la deuxième année consécutive, sa fortune ayant plus que doublé pour atteindre 839 milliards de dollars. Il est ainsi devenu la première personne à posséder une fortune d’au moins 800 milliards de dollars.

