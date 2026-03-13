Le couple impérial japonais se rendra en Belgique et aux Pays-Bas en juin

Actualités

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako se préparent à effectuer une visite aux Pays-Bas et en Belgique dans la seconde moitié du mois de juin, a annoncé jeudi le gouvernement japonais.

La famille impériale japonaise entretient depuis longtemps des relations d’amitié avec les familles royales de ces deux pays européens. Depuis l’accession au trône du souverain en 2019, le couple impérial a été invité à plusieurs reprises à leur rendre visite.

« Les échanges entre la famille impériale et les familles royales des deux pays ont joué un rôle important dans le développement de relations amicales », a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, lors d’une conférence de presse.

Selon l’Agence de la maison impériale, Naruhito et Masako devraient se rendre dans ces deux pays en tant qu’invités d’État. Ils devraient rencontrer le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et le roi Philippe de Belgique, et participer à des événements officiels ainsi qu’à des banquets de bienvenue.

Leur participation à une cérémonie pour marquer le 160ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Belgique cette année est également envisagée.

