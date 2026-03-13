Nissan lancera un service de taxi autonome avec Uber

Actualités

Nissan Motor a annoncé jeudi le lancement d’un service de taxis autonomes à Tokyo en partenariat avec le fournisseur américain de services de transport Uber Technologies.

Le constructeur automobile japonais prévoit de commencer les essais de ce service de robotaxis au cours du second semestre de cette année, avec l’objectif de l’étendre à terme au Japon et à l’étranger.

Nissan développe une technologie de conduite autonome reposant sur l’intelligence artificielle en collaboration avec la start-up britannique Wayve Technologies.

Dans le cadre de ce projet, cette technologie sera installée dans les véhicules électriques Nissan Leaf, et les trajets seront proposés via la plateforme d’Uber.

Dans un premier temps, les véhicules seront conduits par un chauffeur qualifié, mais le service devrait devenir entièrement autonome à l’avenir.



Le PDG de Nissan, Ivan Espinosa (gauche) et deux dirigeants de Wayve Technologies et Uber Technologies (respectivement au centre et à droite), le 12 mars à Tokyo.

