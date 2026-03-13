La compagnie aérienne ANA présente ses nouveaux sièges

Actualités

All Nippon Airways (ANA) a présenté à Tokyo de nouveaux sièges destinés à être installés dans ses Boeing 787-9, des avions de taille moyenne utilisés pour les vols internationaux.

Les sièges de classe affaires seront des sièges individuels équipés d’une porte et entièrement inclinables, offrant un niveau de confort comparable à celui des avions gros porteurs.

Les sièges des classes Premium Economy et Economy ont également été élargis et offrent une inclinaison plus importante, afin d’améliorer le confort des passagers.

Ces nouveaux sièges seront introduits progressivement à partir de l’été 2026.

