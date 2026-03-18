La plupart des scarabées rhinocéros femelles ne s’accouplent qu’une seule fois dans leur vie

Actualités

Une équipe de recherche dirigée par Kojima Wataru, professeur associé à l’École supérieure des sciences et technologies pour l’innovation de l’Université de Yamaguchi, a découvert que la plupart des femelles du scarabée rhinocéros japonais (Trypoxylus dichotomus) ne s’accouplent qu’une seule fois au cours de leur vie. Chez de nombreuses autres espèces d’insectes, les femelles s’accouplent généralement plusieurs fois, ce qui rend ce comportement reproductif relativement rare. L’étude a été publiée dans une revue scientifique internationale consacrée à l’écologie animale.

Le scarabée rhinocéros, souvent surnommé le « roi des insectes », est connu pour les combats entre mâles avant l’accouplement, au cours desquels ils utilisent leur corne caractéristique pour affronter leurs rivaux. En revanche, le comportement des femelles après l’accouplement restait jusqu’ici peu étudié.

L’équipe a mené des expériences sur 85 femelles vierges élevées en captivité. Lorsqu’elles ont été mises en contact avec un autre mâle entre 1 et 28 jours après un premier accouplement, la plupart ont refusé de s’accoupler, allant jusqu’à repousser violemment le mâle avec leurs pattes.

On estime que la durée de vie des adultes à l’état sauvage est de deux à trois semaines au maximum, et que, dans la nature, la probabilité de retrouver le même partenaire après l’accouplement est extrêmement faible. Cela suggère que l’accouplement n’a lieu qu’une seule fois au cours de la vie.

Lors de l’accouplement, le mâle transfère à la femelle une capsule appelée spermatophore, contenant du sperme et des nutriments. Dans une autre expérience, même avec un spermatophore 60 % plus petit que la normale, aucun changement n’a été observé ni dans le nombre d’œufs ni dans le taux d’éclosion. Cela indique que, dès un seul accouplement, la femelle reçoit une quantité suffisante de sperme pour se reproduire.

Kojima souligne que « chez de nombreux insectes, les femelles s’accouplent plusieurs fois, mais le scarabée rhinocéros constitue une exception. Si les recherches progressent, nous pourrons peut-être comprendre pourquoi la stratégie d’un accouplement unique reste minoritaire dans le monde des insectes ».

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]