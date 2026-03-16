Le Japon et les États-Unis coopèrent pour prévenir des troubles d’approvisionnement en minéraux critiques

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Le Japon et les États-Unis ont convenu dimanche de mettre en place un cadre de coopération permettant aux deux pays d’agir rapidement et conjointement afin de prévenir toute perturbation de l’approvisionnement en minéraux critiques, indispensables à la fabrication de batteries rechargeables et de semi-conducteurs par exemple.

Cet accord a été conclu lors d’une réunion ministérielle bilatérale organisée à Tokyo, en marge d’une conférence internationale consacrée à la sécurité énergétique dans la région indo-pacifique.

Ce mécanisme de coopération prévoit la participation de hauts responsables des ministères et agences concernés des deux pays. Ces derniers entendent prévenir les perturbations de l’approvisionnement en minéraux critiques susceptibles de résulter de restrictions à l’exportation imposées par certains pays producteurs de ressources, dont la Chine pourrait faire partie. Les responsables coopéreront également dans le partage d’informations et, si nécessaire, dans l’approvisionnement mutuel en minéraux essentiels.

Parmi les participants aux discussions figuraient le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Akazawa Ryôsei (photo), ainsi que le secrétaire américain à l’Intérieur, Doug Burgum.

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