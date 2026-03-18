Tous les cinq types de bases nucléiques de l’ADN ont été découverts sur l’Astéroïde Ryûgû

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Une étude menée par une équipe japonaise et publiée mardi dans la revue scientifique britannique Nature Astronomy a révélé que les cinq types de bases nucléiques qui composent l’ADN et l’ARN ont été découverts dans des échantillons de sable prélevés sur l’astéroïde Ryûgû, qui évolue entre la Terre et Mars depuis environ cinq millions d’années.

Ces échantillons ont été ramenés sur Terre par la sonde japonaise Hayabusa 2 en 2020.

Comme des bases nucléiques similaires ont également été trouvées dans des échantillons provenant de l’astéroïde Bennu, rapportés par une sonde américaine, l’équipe nippone estime que cette découverte sur Ryûgû renforce l’hypothèse selon laquelle les éléments fondamentaux de la vie pourraient provenir de l’extérieur de la Terre. L’équipe est principalement composée de chercheurs de l’Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres (J AMSTEC).

Ryûgû et Bennu sont tous deux des astéroïdes de type C (carbonés), riches en matière organique et en eau. On pense qu’ils contiennent des matériaux datant de la formation du système solaire. Des études antérieures avaient déjà détecté l’uracile, l’une des bases de l’ARN, dans des échantillons de Ryûgû, tandis que ceux de Bennu contenaient tous les composants de l’ARN, y compris les cinq bases nucléiques et le sucre.

Pour cette nouvelle étude, Koga Toshiki, chercheur postdoctoral à la JAMSTEC, et ses collègues ont utilisé de l’eau et de l’acide chlorhydrique pour extraire des substances organiques d’environ 20 milligrammes de sable provenant de Ryûgû.

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