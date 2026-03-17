Mori Shigeaki, célèbre survivant de la bombe qui avait été enlacé par Barack Obama, est décédé

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Mori Shigeaki, survivant de la bombe atomique de Hiroshima le 6 août 1945, connu pour avoir été enlacé par Barack Obama et fondu en larmes à ce moment, est décédé samedi à 88 ans. L’information a été rendue publique mardi.

Les images de l’étreinte avec l’ancien président en mai 2016, lors de la visite de ce dernier à Hiroshima — première visite d’un dirigeant américain en exercice — avaient été largement relayées par les médias du monde entier (photo ci-dessus).

Mori avait vécu le bombardement atomique à environ 2,5 kilomètres du point d’impact, alors qu’il n’avait que 8 ans. Il fréquentait une école primaire où tous les enfants présents dans le bâtiment furent tués, mais il survécut car il venait d’être transféré dans un autre établissement juste avant le largage.

Tout en travaillant dans une entreprise, il avait mené de nombreuses recherches documentaires et réalisé des entretiens, ce qui lui a permis d’identifier douze soldats américains faits prisonniers et morts lors de l’explosion de la bombe.

« Même s’il s’agit d’un pays ennemi, les militaires américains décédés par cette tragédie sont aussi des êtres humains. Leurs proches veulent sûrement savoir comment ils ont vécu leurs derniers instants », s’était-il dit. Il avait ainsi retrouvé leurs familles aux États-Unis et avait fait inscrire leurs noms, accompagnés de photos funéraires, au Mémorial national de la paix de Hiroshima pour les victimes de la bombe.

En mai 2018, il a finalement réalisé son rêve de se rendre pour la première fois aux États-Unis. Il a notamment assisté à la projection de son documentaire au siège des Nations unies à New York et participé à une cérémonie commémorative en hommage aux soldats américains, où il a pu rencontrer leurs familles.

« Ce n’était pas pour gagner de l’argent ou me faire connaître, mais pour contribuer, ne serait-ce qu’un peu, à la paix, que j’y ai consacré toute ma vie. Après tout, je suis moi-même une victime de la bombe atomique. »

Il a poursuivi ses recherches avec persévérance pendant de nombreuses années.

(Nous avions rencontré Mori Shigeaki il y a dix ans plus tôt. Notre article est ici)

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