Les tarifs des taxis à Tokyo augmenteront à partir de la fin avril

Actualités

Le gouvernement a approuvé mardi un projet visant à augmenter les tarifs des taxis à Tokyo de 10,14 % en moyenne, à partir de la fin avril.

Il s’agira de la première hausse des tarifs dans la capitale japonaise depuis novembre 2022.

Cette mesure concerne les compagnies de taxis opérant dans les 23 arrondissements de Tokyo, ainsi que dans les villes voisines de Musashino et Mitaka, faisant partie de la préfecture de Tokyo.

Le tarif de base maximal pour un taxi standard restera fixé à 500 yens (2,7 euros), mais il ne couvrira plus que 1 000 mètres, contre 1 096 mètres actuellement.

Par ailleurs, le tarif augmentera de 100 yens tous les 232 mètres, au lieu de tous les 255 mètres actuellement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]