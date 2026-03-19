Un alpiniste japonais est décédé sur le mont Kenya

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Un responsable du ministère des Affaires étrangères a fait savoir mercredi qu’un alpiniste japonais était décédé le 12 mars après une chute sur le mont Kenya.

Les détails concernant l’âge et le sexe de la victime, ainsi que les circonstances de l’accident, n’ont pas été rendus publics.

Cette montagne, qui culmine à plus de 5 000 mètres, est le deuxième plus haut sommet d’Afrique, après le mont Kilimanjaro, en Tanzanie.

Le mont Kenya a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997.

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