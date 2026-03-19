Le nombre de touristes chinois en baisse de 45 % en février

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Le nombre estimé de visiteurs chinois au Japon a chuté de 45,2 % en février par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 396 400. Il s’agit ainsi d’un troisième mois consécutif de baisse, a indiqué mercredi l’Office national du tourisme japonais.

À l’inverse, le nombre total de visiteurs étrangers a atteint environ 3 466 700 en février, soit une hausse de 6,4 % sur un an et un niveau record pour ce mois.

Cette progression s’explique notamment par l’afflux de touristes venus de Corée du Sud, de Taïwan et de Hong Kong pendant les fêtes du Nouvel An lunaire, célébrées à la mi-février cette année.

Le Japon continue par ailleurs d’attirer de nombreux voyageurs : le nombre de visiteurs venant de 18 pays et régions, en particulier l’Europe et l’Amérique du Nord, a atteint des records pour un mois de février.

En revanche, le nombre mensuel de visiteurs en provenance de Chine continentale, qui avait un temps dépassé le million, reste inférieur à 400 000 depuis décembre dernier. Cette baisse intervient après que Pékin a appelé ses ressortissants à éviter de se rendre au Japon, à la suite de déclarations de la Première ministre Takaichi Sanae évoquant une possible situation d’urgence à Taïwan.

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