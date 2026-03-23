La compagnie JR East forme des travailleurs étrangers pour la maintenance des rails

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La compagnie ferroviaire JR East a lancé un programme destiné à former chaque année une centaine de travailleurs étrangers, dans le cadre du dispositif créé par le gouvernement japonais pour les travailleurs qualifiés. Cette initiative intervient alors que le secteur de la maintenance ferroviaire fait face à une pénurie de main-d’œuvre particulièrement sévère.

À l’issue de leur formation, ces travailleurs devraient être employés par des compagnies ferroviaires dans tout le pays, suscitant de fortes attentes quant à leur capacité à atténuer cette pénurie.

Le 6 mars, la presse a pu assister à une session du programme au centre de formation de JR East situé à Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, au nord-est du Japon.

Au total, 113 participants originaires de quatre pays, dont l’Indonésie et le Vietnam, ont suivi des cours de japonais et participé à des exercices pratiques, comme le déplacement de rails sur une voie d’entraînement ou la conduite de machines servant à tasser le ballast sous les rails.

Environ 60 % d’entre eux avaient déjà pris part à des programmes de stages techniques au Japon.

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