Cerisiers de Tokyo : l’allée Inui du palais impérial est ouverte au public

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L’allée Inui du palais impérial est actuellement accessible au public jusqu’au 29 mars pour la saison des cerisiers, où il y est possible d’admirer une centaine d’arbres.

L’ouverture de cette promenade de 750 mètres est devenue un événement régulier depuis 2014 pour commémorer le 80e anniversaire de l’empereur Akihito (le père du souverain actuel, aujourd’hui retiré). La visite est également possible en automne pour la saison des feuillages dorés.

Allée Inui du palais impérial

Accès : entrée unique par la porte Sakashita, station Nijûbashi-mae (métro ligne Chiyoda), sortie 6

Ouverture : jusqu’au 29 mars 2026, de 9 h 00 à 15 h 30

Entrée gratuite

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