Une école d’apprentissage de l’artisanat des Aïnous remet ses premiers diplômes

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Les élèves de la première promotion d’une école d’artisanat aïnou, à Hokkaidô, s’apprêtent à obtenir leur diplôme, après avoir suivi une formation destinée à transmettre les savoir-faire de ce peuple autochtone.

Au centre d’artisanat aïnou Akan Harikiki, ouvert en mai 2024 sur les rives du lac Akan, dans la ville de Kushiro, des artisans locaux s’emploient à former la relève en enseignant des techniques traditionnelles, comme la sculpture sur bois et la broderie, à des élèves venus de Hokkaidô mais aussi d’autres régions du pays, dont de nombreux jeunes.

Le mot harikiki signifie « travailleur » en langue aïnoue. L’établissement compte actuellement huit élèves : quatre de la première promotion, entrés en 2024, et quatre de la seconde, inscrits en 2025. Tous suivent les cours cinq jours par semaine.

Les quatre étudiants de la première promotion (deux originaires de Hokkaidô, un de la préfecture de Gifu et un de la préfecture de Mie) seront diplômés à la fin du mois.

Au cours de leurs deux années de formation, ils apprennent notamment à fabriquer la harpe à bouche mukkuri et le petit couteau makiri, tout en maîtrisant les techniques de broderie. Ils étudient également la langue et l’histoire aïnoues, avec pour objectif de contribuer à la transmission de cette culture.

(Lire aussi : Découvrir la culture aïnoue : une régénération culturelle et personnelle)

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