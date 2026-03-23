L’un des deux japonais détenus en Iran a été relâché

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L’un des deux ressortissants japonais détenus en Iran a été libéré mercredi, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu (photo ci-dessus) lors d’une émission télévisée.

Selon un responsable du ministère, l’individu concerné est rentré au Japon dimanche matin et se porte bien. Il avait été arrêté en juin dernier. Les autorités iraniennes ont décidé de le libérer après avoir considéré qu’il avait purgé sa peine de prison.

Un autre Japonais a été arrêté en Iran en janvier de cette année. Il s’agirait du chef du bureau de Téhéran de la chaîne publique NHK. M. Motegi a déclaré à son sujet : « Nous sommes en contact avec sa famille et mettons tout en œuvre pour obtenir sa libération dans les plus brefs délais. »

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