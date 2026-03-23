Après une analyse de cheveux, les restes d’une victime de la bombe de Hiroshima ont été remis à la famille

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La ville de Hiroshima a remis dimanche les restes d’une victime de la bombe atomique à sa famille.

Grâce à une analyse ADN de ses cheveux, la victime a été identifiée comme étant Kajiyama Hatsue, décédée à l’âge de 13 ans. Ses restes étaient conservés dans le cénotaphe du Parc du mémorial de la paix.

Le neveu de la victime, Kajiyama Shûji, 60 ans, a contacté la municipalité en mai dernier après avoir constaté que la liste des victimes conservée dans le mémorial comprenait un nom ressemblant à celui de la sœur encore en vie de Hatsue. L’université dentaire de Kanagawa a alors été sollicité afin de procéder à une analyse ADN des cheveux conservés dans l’urne de la victime avec ses os, et a annoncé en décembre de la même année que l’identité de la personne avait été confirmée.

« Je suis submergé par des sentiments que je ne peux décrire lorsque j’imagine que (Hatsue) va passer du temps avec sa famille à partir d’aujourd’hui », a déclaré le neveu après avoir reçu la dépouille.

À la suite de l’identification réalisée grâce à l’analyse ADN de la mèche de cheveux, la municipalité de Hiroshima a annoncé avoir examiné 813 urnes contenant des restes humains dont les noms des victimes étaient connus mais pour lesquelles aucun parent vivant n’avait été retrouvé, et avoir confirmé la présence de cheveux des victimes dans 52 d’entre elles. Elle prévoit de procéder à des analyses de ces cheveux à la demande des familles endeuillées. Les restes d’environ 70 000 victimes sont conservés dans le tumulus commémoratif.



Les restes ont été remis à la famille de Kajiyama Hatsue.



Kajiyama Shûji

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