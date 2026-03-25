Le prix moyen du riz dans les supermarchés japonais a baissé pour la première fois depuis sept mois

Actualités

Le ministère de l’Agriculture a indiqué lundi que le prix moyen du riz vendu dans environ 1 000 supermarchés au Japon s’est établi à 3 980 yens (21 euros) pour 5 kg au cours de la semaine s’achevant le 15 mars, soit une baisse de 33 yens par rapport à la semaine précédente. Il repasse ainsi sous la barre des 4 000 yens pour la première fois depuis août dernier.

Il s’agit de la cinquième semaine consécutive de recul.

L’an dernier, le prix moyen était brièvement repassé sous les 4 000 yens grâce à la mise sur le marché de stocks publics. Mais il avait ensuite recommencé à augmenter, dépassant de nouveau ce seuil avec l’arrivée du riz de la nouvelle récolte. Cette hausse s’expliquait notamment par une forte augmentation des avances versées par les coopératives agricoles aux producteurs.

Par ailleurs, la récolte de 2025 a dépassé la demande, contribuant à détendre l’équilibre entre l’offre et la demande.

Dans le détail, le prix moyen du riz mélangé, plus abordable, a reculé de 54 yens pour s’établir à 3 701 yens, tandis que celui du riz de marque, incluant la récolte 2025, a diminué de 25 yens pour atteindre 4 089 yens.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]