La sœur de Kim Jong-un refuse un sommet entre le Japon et la Corée du Nord

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Kim Yo-jong, la sœur cadette du leader nord-coréen Kim Jong-un, a écarté lundi la possibilité d’un sommet entre son pays et le Japon, a rapporté l’Agence centrale de presse coréenne.

La semaine précédente, lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, la Première ministre japonaise Takaichi Sanae avait pourtant exprimé son souhait d’organiser une rencontre avec le dirigeant nord-coréen.

Mais Kim Yo-jong, qui dirige le département des affaires générales du Parti des travailleurs de Corée, a déclaré dans un communiqué qu’elle ne souhaitait pas voir la cheffe du gouvernement japonais se rendre à Pyongyang, précisant qu’il s’agissait de sa position personnelle.

Il s’agit de la première prise de position officielle d’un haut responsable nord-coréen sur un éventuel sommet bilatéral depuis l’entrée en fonction de Takaichi Sanae en octobre dernier.

Kim Yo-jong a également ajouté que les dirigeants nord-coréens n’avaient aucune intention de rencontrer ni même de s’asseoir face à face avec la Première ministre japonaise si celle-ci cherchait à régler une question unilatérale que Pyongyang ne reconnaît pas — une allusion apparente au dossier des ressortissants japonais enlevés par la Corée du Nord il y a plusieurs décennies.

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