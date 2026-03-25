Pour se protéger des attaques militaires, le Japon compte désigner davantage d’abris d’évacuation souterrains

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Le gouvernement japonais prévoit de désigner davantage d’installations souterraines comme abris d’urgence temporaires, afin de mieux protéger la population en cas d’attaque armée.

Il entend notamment exploiter au maximum les espaces en sous-sol, jugés plus sûrs dans ce type de situation.

En avril 2025, environ 61 000 sites à travers le pays avaient été désignés comme abris d’urgence temporaires en vertu de la loi sur la protection civile, avec une capacité d’accueil équivalente à 155,2 % de la population nationale. Parmi eux, quelque 4 000 seulement étaient des installations souterraines, représentant une capacité limitée à 5,5 %.

Près de 90 % des abris recensés sont des infrastructures publiques. Le gouvernement souhaite désormais encourager la désignation d’espaces privés, tels que les galeries commerciales et les parkings souterrains, en mettant en place un système de récompenses afin d’obtenir la coopération du secteur privé.

Dans les zones urbaines, où la population présente en journée (incluant les personnes qui se déplacent pour travailler) est particulièrement élevée, une évacuation rapide hors des centres pourrait s’avérer difficile. L’objectif est donc de garantir une capacité d’accueil couvrant 100 % de cette « population diurne ».

Tenant compte du risque de retards dans la levée des consignes d’évacuation, le projet prévoit également de renforcer les capacités d’hébergement afin de permettre un séjour pouvant durer plusieurs jours. Il encourage en outre une utilisation polyvalente de ces espaces, à la fois comme infrastructures de prévention des catastrophes et comme lieux d’accueil pour les personnes dans l’impossibilité de regagner leur domicile en cas de crise.

Enfin, en s’inspirant d’exemples étrangers, notamment en Israël, le gouvernement envisage de mener des études sur la gestion de situations plus extrêmes, telles qu’une attaque nucléaire.

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