Médicament contre Alzheimer : une équipe japonaise confirme la sécurité du Lecanemab

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Plus de 90 % des patients traités par Lecanemab dans des hôpitaux à travers le Japon ont pu poursuivre leur traitement sans présenter d’effets secondaires graves, selon une équipe japonaise.

Ce produit est développé conjointement par le groupe pharmaceutique japonais Eisai avec le laboratoire américain Biogen. Il vise à éliminer du cerveau les plaques de bêta-amyloïde, l’un des marqueurs d’Alzheimer, et ralentir l’apparition des symptômes aux premiers stades de la pathologie.

Les chercheurs ont analysé les données de santé de 2 672 patients, recueillies par Eisai jusqu’au début du mois de juillet de l’année précédente, 28 semaines après le début du traitement. Selon l’équipe, qui comprend notamment Iwata Atsushi de l’Institut métropolitain de gériatrie et de gérontologie de Tokyo, environ 60 % des patients — âgés en moyenne de 76 ans — présentaient des troubles cognitifs légers.

L’étude révèle que 7,1 % des patients ont présenté des effets secondaires, tels que de légers saignements, tandis que des effets indésirables graves n’ont été observés que dans 0,1 % des cas.

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